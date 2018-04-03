В США вынесли первый приговор в рамках «российского дела»

Федеральный суд США в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о «вмешательстве в американские выборы» в отношении юриста Алекса Ван Дер Цвана, передает Associated Press.

Ван Дер Цван приговорен к 30 дням тюремного заключения за дачу заведомо ложных показаний, также он должен выплатить штраф в размере $20 тыс.

Обвинения против адвоката в конце февраля выдвинул офис спецпрокурора США Роберта Мюллера. Следствие установило, что Ван Дер Цван удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее спецпрокурору, а также умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким «лицом А» и экс-советником в предвыборном штабе Дональда Трампа Риком Гейтсом.

Ранее Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за завершение и публикацию расследования по поводу якобы вмешательства РФ в американские выборы.