МИД Британии признал, что РФ обвинили в отравлении Скрипалей на основе предположений

В Министерстве иностранных дел Великобритании признали, что вывод о «российском следе» в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и Юлии был сделан, в том числе, на основе предположений, передает РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве оправдались тем, что Лондон якобы располагал данными о том, что в России могли хранить или произвести какое-то количество химических веществ «возможно, для убийств». При этом, по мнению британского МИД, Москва «видит в некоторых бывших сотрудниках разведки мишени».

Все эти заявления были сделаны после того, как глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед, заявил, что у них нет доказательств, что отравляющее вещество, которым воздействовали на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в России.

Такой поворот в «деле Скрипаля», по мнению политологов, наносит серьезный удар по версии с российским следом, которую активно продвигала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и может грозить ей отставкой.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта, сейчас они находятся в больнице. Лондон обвиняет в нападении Москву, однако в России все опровергают и требуют всестороннего расследования.