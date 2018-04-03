В Британии сообщили об отсутствии противоядия к «Новичку»

Глава британской химической лаборатории Портон-Даун, которая занимается изучением отравляющего вещества, которым воздействовали на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, заявил, что не существует никакого противоядия, которое можно было бы дать пострадавшим.

Гэри Эйткенхед, в интервью телеканалу Sky News отметил, что у специалистов нет доказательств о стране-происхождении нервнопаралитического вещества, однако есть основания полагать, что Скрипали были отравлены составом, который на Западе называют «Новичком».

При этом он подчеркнул, что к веществу А234 не существует никакого противоядия, и британскому шпиону и его дочери не назначали никаких антидотов.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта, сейчас они находятся в больнице. Лондон обвиняет в нападении Москву, однако в России все опровергают и требуют всестороннего расследования.

Недавно появилась информация, что Юлия Скрипаль пришла в себя и ее состояние улучшается. При этом, по словам эксперта, контакт с таким токсичным веществом, как «Новичок», должен вызывать гораздо более серьезные последствия, чем те, о которых известно в настоящее время по «делу Скрипаля».

Состояние шпиона Сергея Скрипаля британские врачи оценивают как критическое, но стабильное.