Мэй должна отправиться в отставку – эксперт об отсутствии доказательств причастности РФ к «делу Скрипаля»

Факт признания британскими химиками того, что они не смогли найти доказательств отравления Сергея и Юлии Скрипаль веществом из России, наносит серьезный удар по версии с российским следом, которую активно продвигала премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Такое мнение высказал в беседе с сайтом «Звезды» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом эксперт отметил, что отсутствие доказательств не снизит напряжение в отношениях Москвы и Лондона.

«Это наносит серьезный ущерб версии Терезы Мэй, но пока не отменяет напряженной ситуации вокруг России, и ни в коем случае не способствует оздоровлению ситуации в отношениях между Россией и Великобританией. Я думаю, что Тереза Мэй будет упорствовать до конца, она женщина упрямая, силовик – в прямом смысле этого слова. Полагаю, что нас еще ждет немало волнительных моментов. Хотя, по итогам этого скандала, по-хорошему, премьер Тереза Мэй должна была бы отправиться в отставку. Потому что подобного рода обвинения необходимо подкреплять железобетонными доказательствами», - заявил Мухин.

По словам политолога, англичане также недовольны сложившейся ситуацией, в частности тем, что их премьер голословно с первых минут ситуации заявила о причастности к происшествию России.

«В самой Великобритании граждане, насколько мне известно, не довольны тем, что их премьер-министр слишком быстро обвинила Россию и попыталась втянуть в этот скандал как можно большее количество участников. Я так понимаю, что доверия Терезе Мэй нет уже в самой Британии, что, конечно, для нее весьма прискорбно. Но ожидать того, что завтра так называемые западные партнеры будут извиняться перед Россией, я бы не стал», - добавил глава Центра политической информации.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.