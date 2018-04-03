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Определился порядковый номер выступления Самойловой в полуфинале «Евровидения-2018»

Наталья Вальханская
19:00 03.04.2018
Стало известно, под каким номером выступит представительница России Юлия Самойлова на «Евровидение-2018».
Определился порядковый номер выступления Самойловой в полуфинале «Евровидения-2018»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российская исполнительница Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале песенного конкурса «Евровидение-2018» под шестым номером, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться», - говорится в сообщении.

Перед Самойловой на сцене выступят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино и Дании.

«Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая в португальском Лиссабоне. Представительница России исполнит песню I Won't Break.

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