Определился порядковый номер выступления Самойловой в полуфинале «Евровидения-2018»

Российская исполнительница Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале песенного конкурса «Евровидение-2018» под шестым номером, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«С 2013 года продюсеры конкурса принимают решение о том, в каком порядке выступят конкурсанты, чтобы создать на сцене захватывающее телевизионное шоу и убедиться, что каждый участник будет выделяться», - говорится в сообщении.

Перед Самойловой на сцене выступят представители Норвегии, Румынии, Сербии, Сан-Марино и Дании.

«Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая в португальском Лиссабоне. Представительница России исполнит песню I Won't Break.