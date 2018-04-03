МИД Польши направил ноту протеста Украине из-за сожжения польского флага в Киеве

Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста Украине в связи с сожжением польского флага у посольства в Киеве. Об этом сообщается в заявлении польского дипломатического ведомства.

«В связи с демонстрацией перед посольством Польши в Киеве 2 апреля, в ходе которой был сожжен польский флаг, в МИД Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста», – говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Польши был возмущен «демонстративным поведением» протестующих и отсутствием ответа со стороны украинских правоохранителей.

Инцидент произошел 2 апреля. Протестующие пришли к посольству Польши в Киеве и сожгли перед ним польский флаг. Распознать нарушителей не удалось, они скрывали свои лица.

Произошедшее прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин. В своем микроблоге в Twitter он назвал инцидент «нападением на украинско-польскую дружбу» и «провокацией».