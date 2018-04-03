В больнице Солсбери рассказали о критическом состоянии Сергея Скрипаля

Состояние британского шпиона Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, состояние его дочери Юлии оценивается врачами как стабильное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.

«Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после воздействия нервно-паралитического вещества. Женщина в стабильном состоянии», – говорится в сообщении.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери. Их нашли на скамейке возле торгового центра в бессознательном состоянии. Не дождавшись результатов расследования, в Лондоне обвинили в причастности к случившемуся Москву. Британские спецслужбы указывали, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», который якобы производили в СССР.

Однако сегодня глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли доказать, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из РФ.