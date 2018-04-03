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Глава британской лаборатории признал невиновность России в «деле Скрипаля»

Наталья Вальханская
18:12 03.04.2018
Британские специалисты не смогли доказать, что при отравлении Скрипалей использовался газ «Новичок», произведенный в России.
Глава британской лаборатории признал невиновность России в «деле Скрипаля»
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Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России, сообщает Sky News.

При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество, которое на Западе называют «Новичком».

«Мы смогли идентифицировать его как "Новичок", но не определили точный источник его происхождения», – заявил Эйткенхед.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.

При этом Великобритания заявляла, что Скрипалей  отравили веществом «Новичок», которое якобы было произведено в СССР. В свою очередь, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул, что в России никогда не было программы по разработке этого отравляющего вещества.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что в России отравление Скрипалей в британском Солсбери считают террористическим актом.

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