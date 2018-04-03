Два поезда столкнулись в метро в Германии

В метрополитене немецкого города Дуйсбург, расположенного на западе страны, столкнулись два поезда. Об инциденте, произошедшем вечером 3 апреля, сообщает Focus Online.

ЧП случилось на одной из станций подземки, Auf dem Damm. На место происшествия прибыли скорые, пожарные и сотрудники других экстренных служб.

По предварительным данным, ранения получили как минимум 35 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причина столкновения пока не установлена.