Два поезда столкнулись в метро в Германии
Ранения получили как минимум 35 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото: rp-online.de
В метрополитене немецкого города Дуйсбург, расположенного на западе страны, столкнулись два поезда. Об инциденте, произошедшем вечером 3 апреля, сообщает Focus Online.
ЧП случилось на одной из станций подземки, Auf dem Damm. На место происшествия прибыли скорые, пожарные и сотрудники других экстренных служб.
По предварительным данным, ранения получили как минимум 35 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Причина столкновения пока не установлена.