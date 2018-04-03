Land Rover установит автомобильный рекорд Гиннесса в Москве

Британская автомобильная компания Land Rover в честь 70-летнего юбилея планирует провести заезд автомобилей марки на Третьем транспортном кольце в Москве. В параде машин смогут принять участие все владельцы Land Rover, для чего им нужно скачать специальное приложение на телефон.

Заезд пройдет в ночь с 21 на 22 апреля. Английский производитель планирует, что событие станет самым большим в мире парадом внедорожников и войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

Премьера первого автомобиля Land Rover состоялась в 1948 году на автомобильном шоу в Амстердаме. На российский рынок бренд вышел в 2001 году.