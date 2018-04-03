На Украине рассказали о своем противодействии «Северному потоку – 2»

Киев предпринимает различные меры для того, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы МИД Украины.

В сообщении отмечается, что Киев предпринимает «широкий спектр мер» для того, чтобы довести свою позицию по поводу газопровода Западу.

«Украина последовательно придерживается позиции, которую разделяет большое количество наших западных партнеров, о том, что "Северный поток – 2" является политически мотивированным проектом, который имеет целью усиление геополитического влияния России на страны Европы через их энергетическую зависимость», – заявили в МИД Украины.

В Киеве также перечислили действенные меры «противодействия попыткам» России реализовать проект трубопровода «Северный поток – 2». По утверждениям МИД Украины, ими могут стать усиление санкций США и включение в третий энергетический пакет ЕС требования соответствия «третьих стран» правилам газового рынка.

Газопровод «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.