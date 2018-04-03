Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству атомной электростанции АЭС «Аккую».

«Признательны турецким коллегам за решение предоставить совместному проекту статус стратегической инвестиции, расширить для него перечень налоговых льгот и преференций. Хочу поблагодарить всех турецких друзей за это решение, оно сделало этот проект экономически целесообразным и выгодным», – сказал Путин на церемонии запуска АЭС.

АЭС «Аккую» является первой в мире, которая строится по модели «build – own – operate» («строй – владей – эксплуатируй»). Четыре энергоблока будут включать реакторные установки ВВЭР-1200 поколения 3+, соответствующие самым высоким стандартам безопасности.

Мощность каждого из них составит 1200 мегаватт. Стоимость всего проекта – порядка 20 миллиардов долларов.