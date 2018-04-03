Путин подписал закон о прямых расчетах в ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий собственникам жилья платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющую компанию, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Теперь собственники в многоквартирных домах на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров об услугах ЖКХ. В частности, на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и вывоз мусора.

Соответствующий документ был принят Государственной думой 23 марта и одобрен Советом Федерации 28 марта.