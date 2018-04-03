Шойгу призвал международные организации активней помогать мирным жителям Сирии

Шойгу призвал международные организации вести более активную деятельность по оказанию помощи в Сирии на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

«Мы во всех ваших делах помогаем вам. Стараемся быть вместе с вами. Но, на наш взгляд, настал тот этап, когда нужны более активные действия всех международных гуманитарных организаций – и ООН, и комиссариата по делам беженцев, и комиссариата по гуманитарным вопросам, и Всемирной организации здравоохранения, и ЮНЕСКО, и так далее», – сказал министр.

Шойгу сообщил, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе встречи и что российская сторона с интересом ожидает выступления представителя Красного Креста в рамках VII Московской конференции по безопасности, которая пройдет 4–5 апреля в Москве.