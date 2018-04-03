Путин подписал закон об ответственности водителей при обнаружении алкоголя в крови

Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его публикации.

Согласно документу в случае употребления алкоголя в концентрации 0,3 грамма и более на литр крови автолюбителю грозит административная ответственность. При этом закон не отменяет ранее установленную норму для определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).

Закон об ответственности водителей при обнаружении алкоголя в крови был принят Государственной думой 23 марта, а 28 марта его одобрил Совет Федерации.