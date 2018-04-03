Эксперт оценил перспективы уголовного дела против Авакова

Уголовное дело, возбужденное СК РФ в отношении главы МИД Украины Арсена Авакова по факту вмешательства в выборы президента России, вряд ли будет иметь судебные перспективы. Такое мнение высказал завкафедрой политологии и политуправления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров.

«Я не думаю, что это уголовное дело имеет судебные перспективы по ряду достаточно очевидных обстоятельств», – заявил он в комментарии RNS.

Шабров напомнил, что российское руководство ранее уже дало адекватную оценку действиям украинских властей, а именно уголовное дело перспектив, уверен аналитик, иметь не будет.

Кроме того, по словам политолога, нет смысла и обращаться по данному вопросу в международные инстанции, поскольку они явно встанут на сторону Украины. А киевские власти, не сомневается Шабров, хотят и дальше обострять ситуацию, чтобы усилить противоречия в отношениях.

«Это их политика, тем самым они заявляют свою позицию по Донбассу, поскольку они считают, что Россия и там присутствует. Такие действия укладываются в их логику, и нам тут сложно что-то изменить», – подытожил эксперт.

Напомним, СК РФ возбудил дело в отношении Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на участках при диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Как полагает следствие, именно глава МВД отдал приказ полиции не пускать россиян на указанные участки.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Победил на них действующй глава государства Владимир Путин.