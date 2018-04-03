СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС

Сотрудники Следственного комитета России проводят следственные действия в Главном управлении МЧС по Кемеровской области.Как рассказал источник в центральном управлении МЧС РФ, основной интерес следователей представляют крупные контракты, заключенные с поставщиками.

«В частности, были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», – цитирует источник РБК.

При этом глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов отказался отвечать на вопросы журналистов, сославшись на занятость.

Следственный комитет РФ обратился к очевидцам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» с просьбой оказать помощь в расследовании трагедии.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу принял решение помочь детям из семей, пострадавших в трагедии в Кемерово.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых – дети.