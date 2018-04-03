Путин прибыл в Анкару, где пройдут переговоры с Эрдоганом

Президент России проведет переговоры с турецким коллегой и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС «Аккую», сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении отмечено, что во вторник в Анкаре пройдет седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов.

Речь идет о проектах в области энергетики, говорится в сообщении. Также будут обсуждаться совместная борьба с терроризмом и ситуация в Сирии.

Запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования, отметили в Кремле.