В МИД РФ ответили на высылку дипломатов из представительства при НАТО

Рубит сук, на котором сидит – такой формулировкой замглавы МИД Александр Грушко охарактерировал решение о высылке российских дипломатов из представительства РФ при НАТО.

«НАТО рубит сук, на котором сидит. В условиях, когда наносится удар по представительству, задачей которого является правильное информирование, в чем якобы НАТО заинтересован, о недопущении инцидентов», – констатировал он.

Грушко особо подчеркнул, что подобными действиями в альянсе наносят больше вреда самим себе, чем России, пишет «Интерфакс».

В общей сложности, как уточнил замминистра, персонами нон грата были объявлены семь сотрудников постпредства РФ при НАТО, еще трем дипломатам не станут выдавать визы.