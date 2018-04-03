Тулеев получил мандат областного депутата

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев, который сложил с себя полномочия после трагедии в Кемерово, получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области.

Как рассказал секретарь регионального избиркома Михаил Пименов, Тулеев получил вакантный мандат депутата-однопартийца Ван Вай-Чена, сложившего свои полномочия в 2016 году. Такое решение было принято на совещании 3 апреля.

«Иных кандидатур для замещения не было», – цитирует Пименова «КоммерсантЪ».

При этом, по данным СМИ, на следующей неделе глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын может сложить с себя полномочия, а на место спикера назначат Тулеева.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, подал в отставку 1 апреля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.