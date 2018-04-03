Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который предусматривает введение невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

Новый тариф предусматривает возможность возврата денег за купленный билет только в случае внезапной болезни, травмирования в результате несчастного случая или смерти.

«Получение денежных средств возможно только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами», – говорится в тексте документа.

Изменения вносятся в Устав железнодорожного транспорта РФ. Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января следующего года.