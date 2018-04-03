В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета

В Сирии боевик, отмечавший свадьбу, решил устроить «праздничную стрельбу» из пулемета в воздух, однако из-за неловких движений открыл огонь по своим же. Об инциденте сообщает портал «Военный осведомитель», опубликовавший и сам момент стрельбы, и ее последствия.

В паблике отмечается, что все произошло в провинции Даръа, но не уточняется, когда именно. Также неясно, к какой именно террористической группировке относятся снятые на видео боевики.

«Номинант на премию Дарвина от Сирии», – говорится в подписи к публикации.

Если верить «Военному осведомителю», в результате произошедшего один террорист погиб, еще шестеро пострадали.