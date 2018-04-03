Dj Smash встретился с экс-депутатом, который сломал ему челюсть

Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом Dj Smash, встретился с бывшим депутатом Заксобрания Пермского края Александром Телепневым в ходе очной ставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгения Васева.

По версии Андрея Ширмана, экс-депутат Телепнев – человек, который жестоко избил его в феврале в одном из ночных клубов Перми. Сам Телепнев обвинения отвергает. Тридцатого марта суд выбрал для бывшего депутата меру пресечения – освобождение под залог в 200 тысяч рублей.

По словам адвоката музыканта, Телепнев продолжил отказываться от признания вины и во время очной ставки. Тем не менее Ширман не отказался от показаний. Ранее он указал на бывшего депутата в ходе процедуры опознания.

История с избиением DJ Smash была приобрела резонанс после того, как о ней рассказал рэпер Тимати на своей странице в Instagram. Музыкант обвинил в нападении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева и его друга.