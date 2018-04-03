С начала гумпауз из сирийской Думы выведено более двух тысяч боевиков

На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте.

Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин.

За истекшие сутки по данному гуманитарному коридору было выведено еще 1123 боевика и члена их семей. Вышедшие перевезены на 24 автобусах на север провинции Алеппо.

Всего с начала действия гуманитарной паузы из города Думы вывезено 2269 боевиков и членов их семей.

На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.