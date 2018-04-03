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Жители Балашихи рассказали в Сети о терроре «маршруточной мафии»

Вадим Синицын
13:37 03.04.2018
По мнению жителей подмосковной Балашихи, местные маршруточники объявили войну с применением угроз против людей, которые бесплатно подвозят соседей до метро.
Жители Балашихи рассказали в Сети о терроре «маршруточной мафии»
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Жители подмосковной Балашихи поделились историей, связанной с маршрутными такси и частным извозом в этом районе. Рассказ местного жителя по имени Даниил Козиков размещен в группе в социальной сети «ЖК Алексеевская роща. Официальная страница. Балашиха».

Многие жители Балашихи работают в столице, и для них актуален вопрос транспорта. До Москвы ходят маршрутки, однако, по словам местных, транспортные условия там далеки от идеальных. В этой связи некоторые жители с собственными машинами за символические деньги или бесплатно забирают соседей с остановок, чтобы подбросить их до Москвы.

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Инцидент, о котором рассказал Козиков, произошел 2 апреля около девяти утра. Один из его соседей попытался забрать людей с остановки, чтобы подбросить их до города. Однако откуда-то внезапно появился другой человек и стал угрожать водителю, требуя от него «перестать тут людей катать». Завязалась драка, в ходе которой агрессор достал из багажника лопатку и попытался угрожать людям уже ей. В результате его прогнали.

Судя по комментариям к записи, местные жители винят в происшествии людей, которые зарабатывают извозом на маршрутных такси. Они предполагают, что именно маршруточники наняли агрессивного человека с лопаткой, чтобы отбить у автомобилистов желание помогать своим соседям без личного транспорта. На данный момент эта версия не нашла официального подтверждения или опровержения.

Кроме того, жители Балашихи сообщают о странных «дежурных», которые наблюдают за извозом рядом с другими остановками. Неизвестные, преимущественно на машинах Lada Priora, паркуются рядом с наземными транспортными узлами и следят за процессом. По словам жителей, они были замечены неоднократно. Местные уверены, что эти «наблюдатели» - элемент объявленной «маршруточниками» войны, и в любой момент могут перейти к активным действиям.

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