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Великобританию уличили в подтасовке фактов по «делу Скрипаля»

Александр Жилин
13:53 03.04.2018
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в британском городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила в причастности к случившемуся Россию.
Фото: FERNVALL LOTTE / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник запаса Александр Жилин назвал «санкционированным спектаклем» обвинения Великобритании в адрес России по «делу Скрипаля». По мнению эксперта, спецслужбы не могли за такой короткий период времени после случившегося определить, как произошло покушение на шпиона и его дочь и кто может быть к нему причастен.

«Весь спектакль был санкционирован. Я работаю только с разведпризнаками. Первое: если в вашей стране происходит теракт, чем занимаются спецслужбы? Надо разобраться, кто это сделал, зачем, кому направлен этот месседж, что было применено.

Надо поднять агентуру, а это время. Если в два часа дня говорят, что это теракт, а в четыре – что это Россия, значит, это санкционированный теракт», – подчеркнул Жилин в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в британском городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. В Лондоне заявили, что их отравили веществом «Новичок», которое якобы было произведено в СССР. Великобритания обвинила в причастности к случившемуся Россию. В свою очередь, в Москве версию Лондона категорически отвергают. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что в России отравление Скрипалей в британском Солсбери считают террористическим актом.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.  

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