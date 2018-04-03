СМИ: в Сирии атаковали вторую подряд колонну американских военных

Сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим, пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник, близкий к штабу группировки СДС.

Нападение произошло 30 марта на восточном берегу Евфрата, недалеко от поселения Хфиса, расположенного в 50 километрах от Ракки. Боевики атаковали колонну американской техники, направлявшейся из Манбиджа в Ракку.

«Техника шла из Манбиджа в Ракку. По ней был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов и ДШК», – говорится в сообщении.

По данным паблика, в результате столкновения погибли двое военнослужащих США, еще восемь ранены. Пострадавшие были эвакуированы на вертолетах в Ракку. После атаки колонна продолжила движение.

В этот же день, 30 марта, отряды группы местной самообороны, выступающие против присутствия военнослужащих США в Сирии, подорвали колонну из шести военных внедорожников на трассе Абъяд – Хасака.