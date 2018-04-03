Мария Аронова устроила скандал из-за зарплаты прямо на сцене: видео

Группа известных российских артистов, среди которых Мария Аронова, Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров, отказались начинать спектакль в Сургуте, пока организатор не выдаст им деньги за выступление. Видео с моментом инцидента опубликовано в Сети.

Народная артистка Мария Аронова обратилась к зрителям уже после второго звонка. Она пояснила, что этот звонок дается только после того, как артисты получили на руки деньги. Однако организатор не выдала средства, но запустила в зал зрителей.

«Данная дама, которая не называет своей фамилии, она пускает вас в зал, унижая меня, народную артистку, лауреатку государственной премии. Выходить к вам, лгать, говорить о технических проблемах, без нашего ведома дать второй звонок. Сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем, полностью готовые», - сказала на видео Мария Аронова.

После окончания речи артистки на сцене появился еще один человек и что-то сказал ей. После этого Аронова заявила, что деньги на гонорар актерам неожиданно нашлись, о чем только что сообщил ее директор.