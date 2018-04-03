Выход первой серии нового «Простоквашино» обернулся скандалом
Киностудия «Союзмультфильм» выложила в Сеть первую серию нового мультсериала «Простоквашино». Он является прямым продолжением фильмов, выходивших в СССР с 1978 по 1984 годы.
Писатель и автор сценария оригинальных серий Эдуард Успенский сразу после выхода серии дал комментарий журналистам и заявил, что у «Союзмультфильма» нет прав на использование героев мультфильма.
«Пытаются изобразить, что имеют их (права) и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность - история будет развернута», - уточнил он в комментарии RT.
В киностудии пока намерения Успенского подать на них в суд не прокомментировали.
Ранее в Сети развернулась дискуссия вокруг спорного нового персонажа в «Простоквашино» - сестры Дяди Федора, которую зовут Вера Павловна, несмотря на то, что в оригинальном произведении Успенского родителей Дяди Федора именуют Риммой и Дмитрием Свекольниковыми.
В «Союзмультфильме» ошибку признали, назвали «багом» и отметили, что исправлять ее не планируют.