Ученые зафиксировали загадочные вспышки в космосе

Астрономы Саутгемптонского университета зафиксировали 72 ярких и кратковременных световых всплеска неизвестного происхождения, сообщает Phys.org.

Данное космическое явление, полученное в рамках проекта Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN), было названо оптическими транзиентами.

Специалисты утверждают, что эти меняющие яркость объекты похожи на сверхновые. Подобные импульсы – редкое явление и сравнимы со взрывами различных типов звезд. Их температура достигает 10–30 тысяч градусов по Цельсию, а диаметр в 100 раз превышает 150 миллионов километров.

Астрономам удалось зафиксировать явление на камеру. Ученые считают, что вспышки представляют собой выброс вещества перед появлением сверхновых. В таком случае может быть зафиксировано недолговременное свечение горячего облака, а не взрыв звезды.