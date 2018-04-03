Греческая делегация примет участие в ПМЭФ-2018

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия деловых кругов двух стран и поддержки греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса.

Греческая сторона выразила интерес к участию предпринимателей Греции в деловых мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет 24–26 мая 2018 года. По словам Димитриоса Веланиса, планируется, что в состав делегации войдут представители греческого правительства на уровне министров и руководителей регионов.

Кроме того, обсуждался вопрос организации круглых столов: «Россия – Греция: новая эпоха сотрудничества на основе взаимного доверия» с участием представителей крупного бизнеса и «Содействие развитию сотрудничества между компаниями Российской Федерации и Греческой Республики» для малого и среднего предпринимательства в рамках взаимодействия между фондом «Росконгресс» и национальным выставочным агентством Греции TIF HELEXPO. Соглашение о сотрудничестве между этими компаниями было подписано на ПМЭФ-2017. В рамках его реализации в сентябре 2017 года был проведен Первый деловой форум «ЕАЭС – Греция: новый мост для сотрудничества и развития» в Салониках.

Антон Кобяков выразил уверенность, что ПМЭФ-2018 станет площадкой для продолжения диалога о долгосрочном сотрудничестве между греческим и российским бизнес-сообществом.