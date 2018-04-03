В Шотландии нашли следы гигантских динозавров

В Шотландии около 170 миллионов лет назад обитали гигантские динозавры – зауроподы (крупные растительноядные динозавры, к которым относятся диплодоки и брахиозавры).

Отпечатки лап животных обнаружили палеонтологи в одной из лагун на острове Скай, пишет Daily Mail. Длина следов указывает на размеры динозавров и составляет около 15 метров, а их вес превышает десять тонн.

Ученые из Эдинбургского университета утверждают, что находка относится к среднеюрскому периоду. Это уже второй случай, когда следы зауроподов были найдены на острове Скай. Предыдущие отпечатки лап животных были обнаружены в 2015 году. Специалисты уверены, что исследование поможет понять, что делали динозавры на острове, как они питались и выживали.