«Часть секретного рецепта»: аргентинец нашел дохлую мышь на дне бутылки Coca-Cola

Аргентинец по имени Диего Перея опубликовал видео, на котором запечатлена бутылка газированного напитка Coca-Cola, внутри которой находится мертвая мышь. Видео, которое не стоит смотреть во время еды, публикует Daily Mail.

Молодой человек приобрел бутылку напитка, но перед употреблением заметил в ней нечто странное. Заподозрив неладное, аргентинец достал камеру и снял весь процесс распечатывания бутылки на видео.

Его худшие подозрения подтвердились – в газировке действительно находилась дохлая мышь. Видео получило вирусную популярность в Сети. За несколько дней оно собрало десятки тысяч просмотров, сотни репостов и множество эмоциональных комментариев.