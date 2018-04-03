Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами

Правительство РФ утвердило новые стандарты сервиса организаций, управляющих многоквартирными домами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минстроя России.

Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг, в частности, в области порядка работы аварийно-диспетчерской службы, которой поставлены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку. Сотрудники данной службы теперь обязаны приходить на работу с удостоверениями, носить бахилы и иметь нашивку с ФИО на одежде.

В каждом подъезде согласно закону теперь должны быть размещены стенды с данными о тарифах на ЖКХ, уведомлениями о предстоящих работах, правилах безопасного использования газа и иными необходимыми жильцам сведениями.

В Минстрое также пообещали, что в ближайшее время опубликуют рекомендации по расчету платы за ЖКХ, которую по предложенной методике будут утверждать органы местного самоуправления.