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Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами

Вадим Иванов
12:15 03.04.2018
Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг.
Утверждены новые стандарты управления многоквартирными домами
Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/ Globallookpress

Правительство РФ утвердило новые стандарты сервиса организаций, управляющих многоквартирными домами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минстроя России.

Данные стандарты вводят ряд требований по качеству обслуживания потребителей и набору оказываемых услуг, в частности, в области порядка работы аварийно-диспетчерской службы, которой поставлены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку. Сотрудники данной службы теперь обязаны приходить на работу с удостоверениями, носить бахилы и иметь нашивку с ФИО на одежде.

В каждом подъезде согласно закону теперь должны быть размещены стенды с данными о тарифах на ЖКХ, уведомлениями о предстоящих работах, правилах безопасного использования газа и иными необходимыми жильцам сведениями.

В Минстрое также пообещали, что в ближайшее время опубликуют рекомендации по расчету платы за ЖКХ, которую по предложенной методике будут утверждать органы местного самоуправления.

«Если плата за ЖКУ окажется выше установленной, то управляющая организация будет обосновывать перед собственниками необходимость этого превышения», – пояснили в министерстве.

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