Киевский прокурор разделся догола в телевизионном эфире

Киевский прокурор Олег Билоус получил дисциплинарное взыскание из-за появления на телевизионном экране в обнаженном виде. Такое решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, сообщает РИА Новости Украина.

Неэтичное поведение сотрудник киевской прокуратуры позволил себе, когда участвовал в реалити-шоу «ЛавЛавСаг» на одном из украинских телеканалов. В одном из эпизодов передачи организаторы предложили участникам, в том числе Билоусу, поиграть «в бутылочку» на раздевание.

Сотрудник прокуратуры принял участие в шоу, раздевшись на камеру вместе с другими участниками. Интимные части тел людей в кадре были заретушированы, однако дисциплинарную комиссию прокуроров это не убедило.

Комиссия постановила, что Олег Билоус был обязан избегать действий, которые могли негативно повлиять как на его личную репутацию, так и на репутацию прокуратуры в целом. Прокуроры отметили, что Билоуса могли узнать полицейские, судьи, коллеги и участники уголовных производств, что несет вред авторитету всей структуры.