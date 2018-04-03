СК обратился к очевидцам начала пожара в ТЦ в Кемерово

Следственный комитет РФ обратился к очевидцам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» с просьбой оказать помощь в расследовании трагедии. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в ведомстве.

Тех, кто стал свидетелем начала возграния, в СК просят позвонить по телефону 8-923-630-90-06.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых – дети.