СМИ: Скрипали были отравлены после получения тайного счета в банке

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены спустя несколько дней после получения секретного счета в банке, на котором лежало 150 тысяч фунтов, пишет Mirror.

По данным издания, счет принадлежал брату Юлии Александру, который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах. Деньги, лежавшие на счету, – это половина суммы, полученной им при продаже семейного дома в Великобритании, другая половина досталась его жене Наталье после развода.

Эту информацию таблоид узнал со слов племянницы Скрипаля Виктории. Она рассказал изданию, что в феврале Юлия получила доступ к секретному банковскому счету, после того как Сергей выписал доверенность на свою дочь. Виктория утверждает, что сейчас средства находятся в банке.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в парке в Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Россию. Москва указывает на несостоятельность обвинений и призывает Великобританию сотрудничать в расследовании инцидента.