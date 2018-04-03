«Пасхальный убийца спутников»: как западные СМИ напугала новейшая российская противоракета

Первого апреля Воздушно-космические силы России провели успешное испытание модернизированной противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Впечатляющие кадры испытаний не оставили равнодушными западные СМИ.

Главным образом эффектные кадры с запуском российской противоракеты напугали сотрудников британских СМИ. Там вышло несколько статей с громкими заголовками, общий смысл которых традиционно для британской пропаганды сводится к «российской агрессии» и «российской угрозе Западу».

Так, статья в Mirror вышла под заголовком «Владимир Путин отметил пасхальное воскресенье ракетным испытанием в едва прикрытой угрозе Западу». Стоит отметить, что пасхальные праздники в западных странах отмечают раньше, чем в России.

Популярные издания Daily Mail и Daily Star назвали модернизированную российскую противоракету «убийцей западных спутников» и подчеркнули, что демонстрация вооружения якобы является агрессивным посланием России странам Запада.

«Огненный шар вспыхивает в ослепительной вспышке, когда ракета отправляется прямо в небо, выставляя напоказ новейшие шокирующие военные возможности России», – не скрывают эмоций авторы таблоида Daily Star.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначается для защиты Москвы от воздушно-космического нападения. Кроме того, ракета предназначается для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.