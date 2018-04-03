В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

Согласно поправке к областному закону о выборах органов местного самоуправления глава города теперь будет избираться не жителями, а депутатами городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

За отмену прямых выборов проголосовали 42 депутата, против – четверо, воздержавшихся не было. Законопроект должен подписать губернатор, которого не было на заседании, после этого он вступит в силу.

Срок полномочий действующего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана истекает в сентябре 2018 года.