Вопрос, кто кого пугает, остается открытым – эксперт о реакции западных СМИ на авиабомбу «Дрель»

Возмущение со стороны властей и СМИ западных стран относительно «пугающей весь мир своим оружием России» не имеет под собой почвы. Этим мнением с сайтом «Звезды» поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Как отметил эксперт, США и Великобритания давно объявили об увеличении оборонных бюджетов, причем цифры были беспрецедентны. Западные страны активно наращивают контингент рядом с границами России и вкладывают деньги в вооружения, и на этом фоне не вполне ясно, кто именно здесь бряцает оружием.

«Говорить о том, кто, кого и чем пугает – вопрос открытый. Великобритания и Вашингтон первыми заявили о серьезном увеличении военных расходов. У Вашингтона (бюджет) номинально зашел за 700 миллиардов впервые за долгие годы, а Великобритания пытается финансировать такие проекты, как усиление подводного флота, чего давным-давно не происходило. Поэтому заявление о том, что Российская Федерация пугает своими вооружениями – очень интересное заявление, но надо понимать, что первой об этом заявила не Москва», – отметил эксперт.

Ранее британские СМИ эмоционально отреагировали на информацию о новейшей российской авиабомбе «Дрель». Daily Express посвятил ей целую статью, назвав «сигналом агрессии Кремля». Авторы издания даже связали авиабомбу с «делом Скрипаля», правда, нарушив в своей «убедительной» аргументации хронологическую последовательность и допустив фактические ошибки.