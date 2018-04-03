Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила одержавшему убедительную победу на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. Встреча состоялась в Кремле.

«Владимир Владимирович, хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение», – заявила председатель ЦИК.

Национальный лидер поблагодарил Памфилову и ее коллег за работу, проделанную федеральным органом в ходе избирательной кампании.

«Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны», – отметил глава государства.

По словам Путина, избирательная кампания была проведена на «высоком технологическом и организационном уровне».

Согласно данным ЦИК, в голосовании на выборах президента России приняли участие 67,54% россиян, более 77% которых отдали свои голоса за действующего главу государства.