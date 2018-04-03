СК РФ возбудил дело против Авакова за вмешательство в выборы президента

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы МВД Украины по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточнили в ведомстве, Аваков в составе группы лиц отдал приказ сотрудникам украинской полиции, которые охраняют дипучреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пускать граждан России на избирательные участки.

«В результате преступных действий были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией РФ», – констатировали в ведомстве.

В СК напомнили, что УК РФ позволяет комитету привлекать к ответственности иностранных граждан, если они за рубежом совершили действия, направленные против интересов России или российских граждан.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Убедительную победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.