В Кремле отреагировали на сообщения о проведении саммита по Донбассу без РФ

Администрация президента не располагает информацией о якобы существующей идее проведения саммита по Донбассу без участия России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о саммите.

Ранее газета «КоммерсантЪ» опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно информации которых саммит по Донбассу может пройти в немецком городе Аахен без участия РФ, но с участием Франции, Германии и Украины. Издание сослалось на дипломатические источники в Киеве.

Позже данную информацию прокомментировали в МИД России. Выяснилось, что внешнеполитическое ведомство нашей страны также не располагает информацией о подготовке встречи лидеров Германии, Франции и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины.