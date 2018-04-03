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В Кремле отреагировали на сообщения о проведении саммита по Донбассу без РФ

Вадим Синицын
09:59 03.04.2018
Представитель президента России Юрий Ушаков отметил, что ничего не слышал об идее проведения саммита по миротворцам в Донбассе без участия России.
В Кремле отреагировали на сообщения о проведении саммита по Донбассу без РФ
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Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress

Администрация президента не располагает информацией о якобы существующей идее проведения саммита по Донбассу без участия России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о саммите.

Ранее газета «КоммерсантЪ» опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно информации которых саммит по Донбассу может пройти в немецком городе Аахен без участия РФ, но с участием Франции, Германии и Украины. Издание сослалось на дипломатические источники в Киеве.

Позже данную информацию прокомментировали в МИД России. Выяснилось, что внешнеполитическое ведомство нашей страны также не располагает информацией о подготовке встречи лидеров Германии, Франции и Украины, посвященной вопросу размещения миротворцев ООН на юго-востоке Украины.

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