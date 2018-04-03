ФСБ пресекла передачу за рубеж секретных военных карт

ФСБ предотвратила передачу секретных карт военного назначения иностранной стороне. В спецоперации по пресечению деятельности преступной группы лиц участвовали сотрудники управлений спецслужбы по Свердловской и Омской областям, Республике Крым и городу Севастополю.

«Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения», - сообщили ТАСС в УФСБ по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что одновременно по местам проживания трех граждан РФ и одного гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

«(В ходе обысков) обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ», - добавили в УФСБ.

В пресс-службе добавили, что задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий, создающих условия для совершения преступлений по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».