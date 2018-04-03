Шойгу принял решение помочь детям из семей, пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово

Дети из семей, пострадавших при крупном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, получат помощь от Министерства обороны РФ. Соответствующее решение принял глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Министр обороны предложил ребятам продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении», – сообщила «Звезде» пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

Офицеры кадровых органов МО РФ уже встретились с родственниками пострадавших в трагедии, а также провели информирование граждан о местах дислокации учебных заведений, особенностях учебного процесса и условиях размещениях обучаемых.

Детям на выбор будет предоставлено право обучаться в президентских кадетских училищах, суворовских и нахимовских военно-морских училищах, кадетских военных корпусах и пансионе воспитанниц Минобороны России. При этом зачисление будущих кадетов в учебные центры будет производиться в особом порядке.

«Родственники двоих ребят уже приняли решение об их поступлении в учебные заведения, в том числе одной девочки, которая будет учиться в пансионе воспитанниц Минобороны в Москве», – добавила Марковская.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел 25 марта, в результате трагедии погибли 64 человека, большинство из которых – дети.