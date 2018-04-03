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В России проснулись клещи

Вадим Иванов
10:20 03.04.2018
В 24 регионах страны к медикам обратились уже около 450 пострадавших.
Фото: pixabay.com

В России начался так называемый сезон активности клещей. С соответствующим предупреждением выступил 3 апреля Роспотребнадзор.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в 24 регионах страны к медикам обратились уже около 450 пострадавших, из которых около 220 – дети.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано», – добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пообещали, что продолжат контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. По данным на 30 марта, от заболевания было привито порядка 500 тысяч россиян.

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