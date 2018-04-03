В России проснулись клещи

В России начался так называемый сезон активности клещей. С соответствующим предупреждением выступил 3 апреля Роспотребнадзор.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в 24 регионах страны к медикам обратились уже около 450 пострадавших, из которых около 220 – дети.

«Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано», – добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пообещали, что продолжат контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита. По данным на 30 марта, от заболевания было привито порядка 500 тысяч россиян.