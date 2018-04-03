Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по «делу Скрипаля»

Отец погибшего в Лондоне бывшего агента спецслужб Александра Литвиненко рассказал, чем отличается расследование убийства его сына от расследования отравления Сергея Скрипаля и какие уроки вынес Скотленд-Ярд. Свое мнение Вальтер Литвиненко озвучил в интервью RT.

По словам Вальтера Литвиненко, публичность в деле расследования отравления его сына была обусловлена тем, что Великобритания рассчитывала показать злонамеренность России и от этого «освещала» весь процесс. Однако в деле со Скрипалем в королевстве поняли, в чем была тактическая ошибка.

«Сейчас, когда они поняли, что попали в хорошую лужу, то решили немножко изменить тактику. Поэтому они сейчас не показывают, а держат все это в секрете, в тайне, ожидая, как все же Россия ответит на это», – отметил Вальтер Литвиненко.

Он отметил также, что в случае с его сыном Скотленд-Ярду пришлось заметать множество следов в связи с публичностью расследования, поскольку в реальности британские следователи даже не занимались поиском преступника. В случае со Скрипалем никакого «открытого расследования» ожидать не стоит.

«Скотленд-Ярд не занимался поиском преступника. Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят открыть эти следы до конца, потому что они знают, что им придется так же замазывать следы, как и с Сашей», – заключил отец Александра Литвиненко.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь, российская сторона категорически отвергает все обвинения по этому делу в свой адрес.