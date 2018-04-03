Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по «делу Скрипаля»

Вадим Синицын
09:39 03.04.2018
Вальтер Литвиненко дал интервью, где поделился своим мнением о ситуации с Сергеем Скрипалем. По мнению отца Александра Литвиненко, Скотленд-Ярд намерен замести следы и не озвучивать данные о ходе расследования публично.
Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по «делу Скрипаля»
Фото: FERNVALL LOTTE I-Images / ZUMAPRESS / Globallookpress

Отец погибшего в Лондоне бывшего агента спецслужб Александра Литвиненко рассказал, чем отличается расследование убийства его сына от расследования отравления Сергея Скрипаля и какие уроки вынес Скотленд-Ярд. Свое мнение Вальтер Литвиненко озвучил в интервью RT.

По словам Вальтера Литвиненко, публичность в деле расследования отравления его сына была обусловлена тем, что Великобритания рассчитывала показать злонамеренность России и от этого «освещала» весь процесс. Однако в деле со Скрипалем в королевстве поняли, в чем была тактическая ошибка.

«Сейчас, когда они поняли, что попали в хорошую лужу, то решили немножко изменить тактику. Поэтому они сейчас не показывают, а держат все это в секрете, в тайне, ожидая, как все же Россия ответит на это», – отметил Вальтер Литвиненко.

Он отметил также, что в случае с его сыном Скотленд-Ярду пришлось заметать множество следов в связи с публичностью расследования, поскольку в реальности британские следователи даже не занимались поиском преступника. В случае со Скрипалем никакого «открытого расследования» ожидать не стоит.

«Скотленд-Ярд не занимался поиском преступника. Скотленд-Ярд замазывал следы. А сейчас они не хотят открыть эти следы до конца, потому что они знают, что им придется так же замазывать следы, как и с Сашей», – заключил отец Александра Литвиненко.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь, российская сторона категорически отвергает все обвинения по этому делу в свой адрес.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по «делу Скрипаля»
Дата03.04.2018, 09:39
Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по «делу Скрипаля»
Опубликованы яркие кадры стрельб в Баренцевом море
Дата03.04.2018, 05:00
Опубликованы яркие кадры стрельб в Баренцевом море
Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ
Дата02.04.2018, 05:37
Овечкин вышел на лед в своем 1000-м матче НХЛ
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Солдат будущего: умные пули, броня из жидкости и дополненная реальность
Дата02.04.2018, 09:05
Солдат будущего: умные пули, броня из жидкости и дополненная реальность
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
Дата01.04.2018, 08:24
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
09:39 В стране и мире
Отец Литвиненко заявил, что британские следователи собираются скрыть правду по «делу Скрипаля»
17:27 В стране и мире
Послу Черногории в России вручена нота протеста
16:39 В стране и мире
Видео
Лавров связал «дело Скрипаля» с проблемами Британии по Brexit
15:32 В стране и мире
Видео
Совсем забыли о приличии: Лавров указал на откровенную ложь США и Великобритании
14:33 В стране и мире
В Кремле пообещали ответить на закрытие торгпредства РФ в Британии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:52 В стране и мире
ФСБ пресекла передачу за рубеж секретных военных карт
09:45 В стране и мире
Видео
Шойгу принял решение помочь детям из семей, пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово
08:56 В стране и мире
В Роструде рассказали, как россияне будут отдыхать в мае и июне
08:29 В стране и мире
Десятки километров тоннелей и снайперские точки: кадры «подземного города» боевиков под Дамаском
08:01 В стране и мире
Видео
СК РФ установил заказчика и организатора теракта в метро в Санкт-Петербурге
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Это попахивает шизофренией – доктор химических наук о версии отравления Скрипалей гречкой Видео
Это попахивает шизофренией – доктор химических наук о версии отравления Скрипалей гречкой
Адмирал объяснил стратегическое значение передислокации Каспийской флотилии Видео
Адмирал объяснил стратегическое значение передислокации Каспийской флотилии
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи Видео
«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи
Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.