В Перми грудной ребенок попал в реанимацию после того, как на коляску обрушился снег с крыши

В Перми с одной из крыш упала снежная масса на коляску с девятимесячным ребенком. Младенец получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в реанимации.

Несчастный случай произошел в понедельник в Кировском районе города.

«Младенец с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы», – говорится на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Врачи провели ребенку оперативное лечение, сейчас он находится в тяжелом состоянии.