В Перми грудной ребенок попал в реанимацию после того, как на коляску обрушился снег с крыши
Несчастный случай произошел 2 апреля в Кировском районе Перми.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
В Перми с одной из крыш упала снежная масса на коляску с девятимесячным ребенком. Младенец получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в реанимации.
Несчастный случай произошел в понедельник в Кировском районе города.
«Младенец с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы», – говорится на сайте министерства здравоохранения Пермского края.
Врачи провели ребенку оперативное лечение, сейчас он находится в тяжелом состоянии.