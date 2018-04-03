Грузовик с цирковыми слонами перевернулся в Испании: видео

Грузовик с цирковыми слонами попал в дорожно-транспортное происшествие в Испании. В результате одно животное погибло, два пострадали, им понадобилась помощь ветеринаров.

Авария произошла на трассе в провинции Альбасете, пишет Daily Mail. Перевозивший пять слонов грузовой автомобиль при попытке обгона влетел в отбойник, и транспортное средство перевернулось.

На месте происшествия работают пожарные и сотрудники Гражданской гвардии, которые с помощью подъемных кранов убрали с дороги сломанную фуру.

Водитель грузовика не пострадал. В настоящее время движение по трассе восстановлено.