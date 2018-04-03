«Первый шпион» холодной войны умер в США

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 102 лет ушел из жизни бывший работник Управления стратегических служб Ирвинг Айзексон. Об этом сообщает Portland Press Herald со ссылкой на родственников сотрудника спецслужб.

В задачи Айзексона входила слежка за гражданами Советского Союза и войсками СССР в ГДР. Шпион стал работать на Управление стратегических служб после Второй мировой войны.

По словам родственников покойного, служба доставляла ему настоящее удовольствие. Айзексону нравился стиль жизни шпиона: отсутствие строгих правил и регламентов службы, простор для инициативы и приключения. Прозвище «первый шпион холодной войны» Ирвинг Айзексон получил после публикации своих мемуаров в 2001 году.